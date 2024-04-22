حرائق ووفَيات.. أوروبا تعاني من "إجهاد حراري شديد"

كشف تقرير جديد أن الأوروبيين يموتون بسبب الطقس الحار بنسبة 30% أكثر مما كانوا عليه قبل عقدين من الزمن.

وأكد التقرير أن أوروبا تُعاني من "الإجهاد الحراري الشديد"؛ ما يدفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وفقُا لصحيفة الغارديان.

ووجد التقرير أن درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا كانت أعلى من المتوسط لمدة 11 شهرًا من عام 2023، بما في ذلك شهر سبتمبر الأكثر دفئًا منذ بدء السجلات.

وأدى الطقس الحار والجاف إلى تأجيج حرائق كبيرة اجتاحت القرى ونفثت دخانًا خنق المدن البعيدة. وكانت بعض الحرائق شرسة بشكل خاص في دول الجنوب المنكوبة بالجفاف، مثل: البرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا.

ووجد التقرير أيضًا أن أوروبا كانت أكثر رطوبة بنسبة 7% في عام 2023 مقارنة بالمتوسط على مدار العقود الثلاثة الماضية، وتجاوز ثلث شبكة أنهارها عتبة الفيضان "المرتفع"، ووصل السدس إلى مستويات "خطيرة". كما أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات مميتة.

وقالت الغارديان إن هذا التقرير يأتي بعد أسبوعين من إصدار حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن سياسة المناخ الضعيفة التي تنتهجها سويسرا تنتهك حقوق الإنسان لمجموعة من النساء الأكبر سنًّا، اللاتي هنَّ أكثر عرضة للوفاة بسبب موجات الحر.

ويترك هذا الحكم جميع الحكومات الأوروبية عرضة للقضايا أمام المحاكم؛ ما يدفعُها إلى سَنّ سياسات تمنع ارتفاع حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن.