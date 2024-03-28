الإعصار "غاماني" يضرب مدغشقر مخلفاً ضحايا وأضراراً جسيمة‎

لقي 6 أشخاص مصرعهم وتضرّر أكثر من 2600 آخرين من جرّاء الإعصار "غاماني" الذي ضرب صباح الأربعاء الطرف الشمالي لمدغشقر، بحسب ما أعلن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث.

وقال المكتب في بيان له، الأربعاء، إن "الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي وتضرّر من جرائها أكثر من ألف شخص آخرين".

وحذّر المكتب الوطني لإدارة الكوارث في مدغشقر من أن "حصيلة القتلى والمتضرّرين مرشّحة للارتفاع".

وليل الأربعاء تراجعت قوة الإعصار إلى عاصفة استوائية شديدة، ومن المتوقع أن يغادر الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي بعد ظهر الجمعة.

وأظهرت مشاهد سيولاً تتدفق عبر القرى، وشوارع غمرتها المياه يجتازها أناس بصعوبة، بعدما وصل ارتفاع المياه إلى خصورهم، وقرويين يصنعون سلاسل بشرية لإخراج بعضهم بعضا من منازلهم، وغمرت المياه العديد من الطرق والجسور وقطعتها.