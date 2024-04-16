سماء غائمة وأمطار هائلة.. تقلبات جوية عاصفة في منطقة الخليج (فيديو)
تمر منطقة الخليج بحالة جوية صعبة خلال الأيام الجارية، حيث تشهد عواصف رعدية وركامية ورياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة وسيولاً وفياضانات في عدد من الدول.
وفي دولة الإمارات، شهد ليل الاثنين تقلبات جوية عاصفة، تخللها سقوط أمطار غزيرة، فيما حذرت وزارة الداخلية من أن بعض مناطق الدولة تشهد منخفضاً جوياً مصحوباً بأمطار غزيرة مع فرصة سقوط البَرَد.
وشهدت سماء العاصمة أبوظبي مشهداً استثنائياً خلال دخول العاصفة المطرية أجواء المدينة، وهو ما أحال نهار المدينة إلى ظلام.
وكانت السحب الكثيفة قد وصلت إلى سواحل الإمارات خلال الساعات الأخيرة من الليل وبداية الصباح، فيما رصد رادار الأمطار غيث دفعات جديدة من السحب الماطرة.
من جهته، أكد المركز الوطني للأرصاد والزلازل في الإمارات تشكل سحب ركامية من 15 حتى 17 أبريل على مناطق مختلفة من الدولة.
ووثقت العديد من المصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التغيرات الجوية الطارئة التي تخللها هطول الأمطار بكثافة وتكاثف الغيوم في السماء لدرجة أحالت الليل إلى نهار.
وفي المملكة العربية السعودية، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن المملكة تمر بحالة أتربة مثارة، مع هبوب رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وتشهد الحالة الجوية في محافظات المملكة كذلك صواعق رعدية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وارتفاعاً للأمواج، بحسب المركز الوطني للأرصاد.
وقال حساب "طقس العرب" إن منخفض "المطير" يتحرك تدريجياً للشرق الليلة وغداً ويتسبب باشتداد الأمطار الرعدية على دول الخليج العربي.
وفي سلطنة عمان، وثق مواطنون عمانيون سقوط أحجام هائلة وغير مسبوقة من البرد على بعض المناطق.
وهطلت أمطار رعدية غزيرة فيما جرت الأدوية بكثافة شديدة وغمرت المياه عدداً من المناطق والشوارع.
وفي البحرين، كانت الأجواء مماثلة، حيث شهدت مناطق مختلفة عواصف رعدية وصواعق البرق.
وتدخلت فرق وقوى الإنقاذ من أجل تخليص بعض الأشخاص الذين علقوا في السيول التي جرت خلال ساعات الليل بواسطة الطيران المروحي.