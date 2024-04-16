سماء غائمة وأمطار هائلة.. تقلبات جوية عاصفة في منطقة الخليج (فيديو)

من جهته، أكد المركز الوطني للأرصاد والزلازل في الإمارات تشكل سحب ركامية من 15 حتى 17 أبريل على مناطق مختلفة من الدولة.

ووثقت العديد من المصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التغيرات الجوية الطارئة التي تخللها هطول الأمطار بكثافة وتكاثف الغيوم في السماء لدرجة أحالت الليل إلى نهار.