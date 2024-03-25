لماذا تغرق أهم مدن العالم وأبرز معالمها في الظلام كل عام؟

تغرق أبرز وأعرق مدن العالم ومعالمها الحيوية في ظلام دامس، كل عام، في مبادرة توعوية بيئية تحت شعار "ساعة الأرض".

وأطفأت أغلب دول العالم أنوارها، هذا العام، ليل السبت الأحد 23-24 مارس الجاري، فى تمام الثامنة والنصف مساء، لمدة ساعة، كجزء من حركة عالمية للفت الانتباه إلى الخسائر التي تلحق بالطبيعة وتغير المناخ.

وانطلقت الحملة هذا العام من نيوزيلندا، وذلك بإظلام المعالم الأثرية في أوكلاند، بما في ذلك برج "سكاي تاور" وجسر "هاربور" ومباني البرلمان في "ولنغتون".

وبدأت المبادرة في عام 2007 في أستراليا وشهدت قيام شوارع بأكملها ومبان ومعالم ومبان شاهقة، بإطفاء الأنوار.

ومن أبرز المعالم التي أطفأت أنوارها: برج إيفل في باريس، بوابة براندنبورغ في برلين، الكولوسيوم في روما، ساعة "بيغ بن" في لندن، الكرملين في موسكو والجامع الأزرق (جامع السلطان أحمد) في إسطنبول.

وفي العالم العربي، شاركت السعودية والإمارات وقطر ومصر وغيرها من الدول في المبادرة البيئية.