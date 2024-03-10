فقدان 7 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في فرنسا

فُقد سبعة أشخاص جنوب شرق فرنسا، بينهم طفلان من عائلة واحدة، خلال محاولتهم العبور بسياراتهم جسورا غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وحاصرت المياه عائلة من أربعة أفراد، بينهم طفلان في الرابعة والثالثة عشر، خلال محاولتها عبور جسر بسيارتها شمال مدينة نيم، وفق ما أفاد المسؤول المحلي فريدريك لوازو.

وبحسب "فرانس برس"، يستمر البحث عن الأب والطفلين، فيما تمكن المسعفون من العثور على الأم التي تبلغ من العمر 40 عاما، كانت في السيارة ونقلوها إلى المستشفى، بحسب المصدر نفسه.

إلى ذلك، حلّقت مروحية فوق قرية ديون، فيما انهمك عناصر الإطفاء بالبحث عن مفقودين آخرين بمساعدة طائرات مسيرة وكلاب مدربة.

وبعيد الساعة الخامسة صباح الأحد، تلقت أجهزة الإسعاف طلب مساعدة من سائقين يواجهان صعوبات في غودارغ، قبل انقطاع الاتصال بهما. وتتواصل أيضا أعمال البحث عنهما.

وفي منطقة أرديش المجاورة، أعلن فقدان رجل منذ مساء السبت، في قرية سان مارتان دو فالاما؛ بسبب الأمطار الغزيرة، وأعلنت حالة التأهب البرتقالية في ست مناطق جنوب شرق فرنسا؛ جراء أمطار غير مسبوقة مرتبطة بالعاصفة مونيكا.