أجواء غير مستقرة.. منخفض جوي "غير معهود" على دول الخليج (فيديو)

شهدت عدد من دول الخليج، ليل الأربعاء وفجر الخميس، دخول منخفض جوي للمنطقة، مصحوباً بعواصف ورياح قوية تخللها هطول أمطار غزيرة.

وقال موقع "طقس العرب" المتخصص في الطقس والأحوال الجوية، إن صوراً فضائية "تاريخية" تظهر اتساعاً "غير معهود" للسُحب الرعدية على دول الخليج في شهر مايو/أيار.

وأضاف أن المنخفض الجوي سيكون له تأثير واسع على المنطقة، عبر محورين، حيث سيواصل تحركه للشرق ليطال تأثيره دول الخليج الساعات القادمة.