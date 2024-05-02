أجواء غير مستقرة.. منخفض جوي "غير معهود" على دول الخليج (فيديو)
شهدت عدد من دول الخليج، ليل الأربعاء وفجر الخميس، دخول منخفض جوي للمنطقة، مصحوباً بعواصف ورياح قوية تخللها هطول أمطار غزيرة.
وقال موقع "طقس العرب" المتخصص في الطقس والأحوال الجوية، إن صوراً فضائية "تاريخية" تظهر اتساعاً "غير معهود" للسُحب الرعدية على دول الخليج في شهر مايو/أيار.
وأضاف أن المنخفض الجوي سيكون له تأثير واسع على المنطقة، عبر محورين، حيث سيواصل تحركه للشرق ليطال تأثيره دول الخليج الساعات القادمة.
وفي دولة الإمارات، قال المركز الوطني للأرصاد إن العاصمة أبوظبي شهدت عواصف وأمطار غزيرة على مناطق متفرقة.
ومع الساعات الأولى ليوم الخميس، دخلت السحب الرعدية أجواء العاصمة أبوظبي مترافقة بأمطار رعدية وزخات محتملة من البَرَد.
وفي الكويت تشكلت تكونات قوية لسحب رعدية غرب وجنوب غرب البلاد تواصل التقدم وصاحبتها أمطار غزيرة وكميات غير معهودة من البرد.
وشهدت قطر سقوط أمطار غزيرة وتشكل سيول جارفة خاصة في منطقة الرويس بحسب ما أظهرت مقاطع مصورة التقطها سكان في المنطقة.
وفي سلطنة عمان تفجرت شلالات نتيجة غزارة الأمطار، واجتاحت عاصفة مطرية شبيبات ولاية صحار.