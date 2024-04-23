عمره قارَب الـ100.. سعودي يعثر على منزل أخته بعد 70 عامًا من البحث

عثر مسن سعودي ظل يبحث لأكثر من 7 عقود عن أخته بالرضاعة، على منزلها أخيرًا وقد قارب المئة عام من عمره في قصة وفاءٍ فريدة تمتلك جذورًا بعيدة في تاريخ شبه الجزيرة العربية.

وولد الشيخ أحمد بن جابر الحمالي البشري في هضبة "جري" بمنطقة عسير في حدود العام1930، وكان الأول لوالدته التي لم تكن تجيد إرضاعه فيما يبدو، فساعدتها امرأة تدعى مهرة من أبناء الهضبة كانت ولدت حديثًا ابنة، وأرضعت الطفل لأشهر، ليصبح الرضيعين أخَوين بالرّضاعة.

وغادرت عائلة الشيخ جابر، الهضبة بعد فترة قصيرة من ولادته، لينقطع اتصال الأسرتين، قبل أن يبدأ الشاب جابر رحلة البحث بعمر العشرين عامًا عن أخته بالرضاعة تنفيذًا لوصية والدته.

ونجح الشيخ أحمد بن جابر الحمالي البشري في الوصول لمنزل أخته التي رحلت عام 1993 بعمر 75 عامًا، لتنتهي رحلة البحث الطويلة وتتكشف فصول القصة التي خطفت الأضواء في المملكة.

وكشف سعيد بن علي بن نازح، فصول قصة وصول خاله إليه، وقال إنها بدأت في ديسمبر الماضي، عندما شاهد الشيخ أحمد في لقاء ببرنامج "رموز من عسير" الذي يقدمه محمد بهران على سناب شات"، ويحظى بمتابعة كبيرة في المنطقة.