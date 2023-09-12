جنوح سفينة سياحية بمنطقة نائية في غرينلاند

جنحت سفينة سياحية تقل 206 أشخاص بمنطقة نائية في جرينلاند دون أن تتمكن من العودة للإبحار مباشرة، وفق ما أعلنت عنه القيادة المشتركة للجيش الدنماركي في القطب الشمالي، الثلاثاء.

وقالت القيادة في بيان صدر عنها، إن "السفينة السياحية الفاخرة أوشين إكسبلورر جنحت الإثنين في خليج ألبفجورد في حديقة وطنية تبعد نحو 1400 كيلومتر شمال شرقي نوك عاصمة جرينلاند"، موضحة أنه "لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات ولا يوجد خطر يهدد حياة الركاب أو البيئة".