جنوح سفينة سياحية بمنطقة نائية في غرينلاند
جنحت سفينة سياحية تقل 206 أشخاص بمنطقة نائية في جرينلاند دون أن تتمكن من العودة للإبحار مباشرة، وفق ما أعلنت عنه القيادة المشتركة للجيش الدنماركي في القطب الشمالي، الثلاثاء.
وقالت القيادة في بيان صدر عنها، إن "السفينة السياحية الفاخرة أوشين إكسبلورر جنحت الإثنين في خليج ألبفجورد في حديقة وطنية تبعد نحو 1400 كيلومتر شمال شرقي نوك عاصمة جرينلاند"، موضحة أنه "لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات ولا يوجد خطر يهدد حياة الركاب أو البيئة".
وأفادت القيادة بأن "أقرب وحدة تابعة لها تقع على بعد نحو 1200 ميل بحري من السفينة الجانحة، مما يعني أنها يمكن أن تصل إليها صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي في أحسن الأحوال"، مؤكدة أنها "طلبت من سفينة سياحية تقع على مقربة من أوشين إكسبلورر البقاء في المنطقة لتتمكن من المساعدة إذا تغير الوضع".
وقال القائد بريان يانسن المسؤول عن العمليات في القيادة خلال مؤتمر صحفي، إنه "من المؤكد أن وجود سفينة سياحية في ورطة في الحديقة الوطنية أمر مثير للقلق، أقرب مكان للمساعدة يقع بعيدا ووحداتنا بعيدة أيضا، وقد يكون الطقس غير موات"، مضيفا: "لكن في هذا الوضع تحديدا، لا نرى أي خطر مباشر على حياة الأشخاص أو البيئة، وهو أمر مطمئن".