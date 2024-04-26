أغنية "محبوبي" تجمع سعد لمجرد وحاتم عمور

كشف الفنان المغربي حاتم عمور، عن عمل فني جديد يجمعه بمواطنه الفنان سعد لمجرد، إذ يُرتقب أن يشرعا في تصوير أغنية "محبوبي" في المغرب، بعد أيام فقط من طرح نجم البوب المغربي أغنية "كاروسيل" على منصة "يوتيوب".

ونشر النجم المغربي حاتم عمور على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورة تجمعه بسعد لمجرد خلال رحلتهما إلى المغرب لتصوير أغنية "محبوبي"، ويرافقهم فيها المخرج حسام الحسيني، ومنتجو العمل عزيز القادري، وفاطمة الزهراء العسكي.

وكان سعد لمجرد أعلن في السابق، خلال حوار مع الإذاعة المغربية "ميد راديو"، أنه سيجمعه عمل فني مع حاتم عمور، وهو ديو من اختيار الأخير، مشيدًا باختيارات عمور الغنائية الموفقة، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان.

وأعرب حينها الفنان المغربي سعد لمجرد عن إعجابه بالأغنية التي اختارها الفنان حاتم عمور، مؤكدا على أن الديو يجب أن يصوّر، إذ يستحيل طرح هذه الأغنية التي ستجمعه بحاتم عمور من دون فيديو كليب.

من جانبه، وعد حاتم عمور في تصريحات صحفية سابقة، أن تكون الأغنية الديو رفقة سعد لمجرد عملا رائعا، معتبرًا أنه يستحيل أن يقدم رفقة لمجرد عملاً عاديًّا، إذ سيكون عملهما الفني من أروع الأغاني وتتضمن إيقاعات جديدة وراقصة وموضوعًا جديدًا ورائعًا.

ويترقب الجميع الأغنية الجديدة التي تجمع النجمين المغربيين بعد طرحها على منصة "يوتيوب"، خصوصًا بعد أزمة سعد لمجرد مع منصة الفيديو الأشهر، إذ قال نجم البوب المغربي إن مشاهدات أعماله تأثرت ببعض القيود التي فرضتها "يوتيوب"، على خلفية قضية تهمة الاغتصاب في فرنسا.

وأغنية "كاروسيل" CAROUSSEL التي طرحها في الأيام الماضية سعد لمجرد، وتجمعه بالفنان البلجيكي من أصل مغربي ENESS، لم تحقق نسب مشاهدة عالية جدا على "يوتيوب"، رغم تربعها حاليا على عرش "الترند" الموسيقي المغربي.

ويأتي كليب أغنية "محبوبي"، بعد الجدل المثار حول الفنان حاتم عمور، بعد تداول واسع لمقطع من أغنية "تيتر" مسلسل "بين لقصور"، الذي عرض في رمضان المنصرم، بصوت عمور؛ لأنّ الأغنية صدرت بصوت الفنانة الإماراتية اليمنية بلقيس فتحي.