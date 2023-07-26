جدل واسع في أوروبا بعد مقطع يشكك في "إيمان الإسبان بالماء"

أثار تقرير نشرته صحيفة ABC الإسبانية عن أن بعض السائحين يجدون صعوبة في الحصول على مياه الشرب في إسبانيا، ضجة واسعة وجدلاً كبيراً في البلاد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت فتاة تدعى برينا قد نشرت عبر حسابها في تطبيق "تيك توك" مقطعاً مصوراً لفتيات يشربن الماء بشراهة، وعلقت عليه قائلة: "الأمريكيون عندما يمكنهم إيجاد الماء لأن الأوروبيين لا يؤمنون بالماء".

ورغم أن مدة المقطع، الذي تم تصويره وسط برشلونة على ما يبدو، لا تتجاوز 7 ثوان، إلا أنه حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة في وقت قصير، بالإضافة إلى آلاف التعليقات والإعجابات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الدول، ومن بينها إسبانياً بالطبع، بالتعليقات، مع انتشار المقطع، وسط انقسام وتباين في الآراء ما بين داعم ورافض لمحتوى المقطع وفكرته التي يتم الترويج لها.

ورأى بعض المعلقين الإسبان أن برشلونة التي بها "نافورة كل 10 أمتار"، على حد قول البعض، لا يمكن أن تحرم سكانها من الماء أو أن تكون ثقافتهم خالية من الإيمان بالماء.