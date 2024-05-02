سحر فوزي: استمراري في "باب الحارة" جاء تنازلًا من أجل المال

اعتبرت الفنانة السورية سحر فوزي أنّ استمرارها بمسلسل "باب الحارة" حتى الآن هو تنازلٌ منها من أجل المال، لافتة إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا في أجزائه الأولى.

وأضافت سحر فوزي خلال لقاء تلفزيوني: "في البداية حقق مسلسل باب الحارة المجد لكل مَن اشترك به، وردود فعل لم نكن نتوقعها، وقدمناه بكل الجمال وبكل تفاصيل البيئة الشامية الجميلة، لكن تكرار تقديمه طيلة هذه السنوات لا يصح على الصعيد الفني وعلى كل الأصعدة".

ولفتت: "أنا لم أستمر به، أنا غبت في أكثر من جزء ثمّ عدت من جديد نتيجة ضغوطات، وهو تنازل بشكل أو بآخر، ولكن هناك تنازلات أنت موافقة عليها، وظروفك في مهنة التمثيل تجبرك أحيانًا أن تتنازل من أجل المهنة، خاصة أنني لم أخرج بره العمل، فأنا أجسد نفس الشخصية التي قدمتها من قبل".

وأشارت فوزي إلى أنّ الوضع الإنتاجي في سوريا، فرض عليها العودة لـ"باب الحارة"، ولو كان أفضل لما كانت لتوافق على هذا الاستمرار، موضحة: "تنازلت من أجل المال".

وتطرقت الفنانة السورية في حديثها عن عمليات التجميل، مبينة أنها لا تتحايل على عمرها، فعمرها معروف للجميع، ومن يسألها عن عمرها تجيب بكل وضوح، بحسب قولها.

وتابعت: "أنا أفتخر بعمري وبكل المراحل العمرية التي مررت بها، وكل عمر وله جماله، ولكن لا مانع من أن تجري عمليات تجميل من أجل تحسين الشكل، ولكن ليس لتصغير العمر".