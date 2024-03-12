مخرج "عتبات البهجة" يتحدث لـ"إرم نيوز" عن تعاونه مع يحيى الفخراني

تحدث المخرج المصري مجدي أبو عميرة لـ"إرم نيوز" عن تفاصيل تعاونه مع الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة"، فضلاً عن قصة المسلسل وخوضه تجربة الأعمال القصيرة لأول مرة.

"عتبات البهجة" مسلسل مختلف بكل المقاييس عما قدمته من قبل.. حدثنا عن التجربة؟

بالفعل المسلسل مختلف، فهو أول عمل يضم 15 حلقة أقدّمه في حياتي، كما تم تصويره بتقنيات حديثة، كذلك يناقش قضايا أنا لم أكن على علم بها، فقط عرفتها من خلال السيناريو، لذلك العمل بالفعل تجربة جديدة لكنني سعيد بها للغاية.

حدثنا عن تعاونك مع يحيى الفخراني بعد سنوات طويلة من آخر تعاون بينكما في "حمادة عزو"؟

سعيد جدًا بالتعاون مع الدكتور يحيى الفخراني، وأنا أعتبره فاكهة موسم رمضان هذا العام، وشهد التعاون بيننا في السابق نجاحًا كبيرًا، حيث تعاوننا في "جحا المصري"، و"حمادة عزو"، والتعامل معه مريح للغاية، فأنت تتعامل مع فنان فاهم كويس عمله، ويستطيع تنفيذ دوره أفضل من المطلوب، كما أنه يعود بعد غياب 3 سنوات، والجمهور يحبه وينتظر أعماله.