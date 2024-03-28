من أكبر الخروقات الأمنية.. هاكر يرتكب سرقة رقمية صادمة

أقدم أحد قراصنة الإنترنت على سرقة مبلغ مالي ضخم يقدر بملايين الدولارات عن طريق اختراقه لعبة شهيرة تعتمد على تقنية سلاسل الكتل "بلوك تشين".

وتعدّ تلك الجريمة واحدة من أكبر الاختراقات الأمنية التي شهدها قطاع العملات المشفرة خلال العام الجاري، بحسب "بلومبرغ".

واستولى اللص على 17400 من عملات إيثر والتي بلغت قيمتها بالأسعار الحالية نحو 63 مليون دولار، وقد دعمت البيانات العامة حول معاملات العملات المشفرة هذا التقدير.

وأقرت لعبة Munchables بوقوع التسلل، في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، الأربعاء، إلا أن المفاجأة كانت في قيام اللاعب بإعادة الأموال بالكامل لاحقاً.

وأكدت Munchables أن "جميع أموال المستخدمين آمنة وأن المتسلل لم يصر على أي شروط، حيث اختار مطور اللعبة السابق إعادة جميع الأموال في النهاية دون الحاجة إلى أي فدية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال القائمون على اللعبة إن قيمة العملات المشفرة الموجودة في البروتوكول تجاوزت 80 مليون دولار.

وكلفت الاختراقات الأمنية صناعة الأصول الرقمية نحو 1.8 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض حوالي 50% عن عام 2022، وفقاً لمنصة Immunefi التي تقدم مكافآت للباحثين الذين يكتشفون العيوب الأمنية في برامج العملات المشفرة.