بعد "كياران".. فرنسا تواجه العاصفة دومينغوس‎

ما إن مرّت العاصفة كياران حتى حلت بفرنسا في نهاية الأسبوع العاصفة دومينغوس التي حملت السلطات بعد ظهر السبت على إعلان حالة إنذار برتقالية في 11 مقاطعة تحسبًا لرياح عنيفة وفيضانات وأمواج عاتية، ولاسيما على سواحل المحيط الأطلسي (غرب).

وإن كانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية صنفت دومينغوس بأنها "أقل شدة"، إلا أنها قد تتسبب بأضرار جديدة في مناطق لا تزال تعاني تبعات الأمطار الغزيرة والرياح القوية المواكبة للعاصفة كياران التي تسببت بمصرع شخصين على الأقل وإصابة 47 بجروح.

وبعد تسجيل رياح قياسية الأربعاء والخميس وصلت سرعتها إلى 207 كم في الساعة في غرب فرنسا، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية مجددا هبوب رياح "قوية" بعد ظهر السبت على قسم كبير من السواحل الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، تصل سرعتها إلى 130 كم في الساعة على السواحل وحوالي 110 كم في الساعة في الداخل.