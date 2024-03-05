"الفسيفسائي".. تاريخ المغرب في إطار بوليسي مشوق

قد لا يروق اسم "الفسيفسائي" للقارئ العجول الباحث عن عنوان سهل في النطق يحتوى على وعد بمتعة سريعة، لكن هذا الاسم كان الأكثر دقة في تعبيره عن مضمون أول عمل روائي للقاص والكاتب المغربي الشاب عيسى ناصري والذي صعد، في مفاجأة لافتة، إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية " البوكر" في دورتها الحالية.

وتشبه أحداث الرواية الصادرة عن دار "مسكلياني" بتونس تلك المكعبات الصغيرة الجميلة ذات البريق والألوان المتعددة والتي هى بحاجة إلى إعادة فك وتركيب لتصنع في النهاية الصورة الكبرى التي تتبدى على شكل "فسيفساء"، لكن هذه الفيسفاء لا تتكون من حجارة ومعادن وأصداف وزجاج بل من قصص وحكايات متداخلة وأزمنة وحضارات ومشاعر متضاربة.

الرواية تبدو وكأنها تتضمن أكثر من قصة متشابكة، تحكي إحداها عن "جواد " الذي يتلقى مكالمة هاتفية من الولايات المتحدة تطالبه بكتابة نص أدبي في مدة أقصاها عام، ثم يبيعها نظير مبلغ مالي ضخم فيستجيب. ويكتب عملًا بعنوان "الفتى الموري" تقع أحداثه في مدينة "وليلي" المغربية، لكن في زمن سحيق حين كانت المغرب محتلة من الرومان وتدور الأحداث حول قصة حب بين فتاة رومانية وفتى أمازيغي مع إضاءة قوية لصناعة الفسيفساء.