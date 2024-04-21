يحيي الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع صلاح السعدني‎ (فيديو)

كشف الفنان يحيى الفخراني تفاصيل آخر مكالمة له مع الفنان صلاح السعدني، الذي توفي أول أمس الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما، مشيرا إلى أنها تعود إلى وقت تكريم "السعدني" في النسخة الأولى من "مهرجان الدراما" في 2022، والتي كان يترأسها الفخراني.

وقال في مداخلة مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه علم أن "السعدني" لن يستطع المجىء، فتحدث إلى ابنه الفنان أحمد السعدني الذي أكد له المعلومة، فطلب منه أن يتحدث إلى والده ليطمئن عليه ويخبره بنفسه بموضوع التكريم.

وأوضح " الفخراني" أن "صلاح" أكد له أنه لن يستطيع المجىء بالفعل نظرا لظروفه الصحية، وهنا قرر "الفخراني" أن ينوب عنه ويتسلم شهادة التكريم بدلا منه، مؤكدا له أن التكريم شىء بسيط للغاية مقارنة بما قدمه "السعدني" للدراما في مصر والعالم العربي.

وأكد الفخراني أن صلاح السعدني صاحب سيرة عطرة، وكان إنسانا بمعنى الكلمة ولم يُغضب أحدا وترك أثرا في النفوس لا يمكن نسيانه، مشيرا إلى أنه كان فنانا مثقفا؛ لأن هذه كانت طبيعة الجيل الذي ينتمى إليه وهو ما انعكس على أعماله واختياراته.