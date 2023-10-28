بوريس جونسون من رئيس وزراء إلى مقدم برامج

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أنه سينضم إلى محطة "جي.بي نيوز" التلفزيونية، ليضيف لخبرته عملًا إعلاميًا آخر، إلى جانب عمله ككاتب عمود في صحيفة "ديلي ميل".

وكتب جونسون على منصة إكس: "سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة المهمة وجهات نظري الصريحة حول كل شيء، من روسيا إلى الصين، والحرب في أوكرانيا، وكيف نواجه كل هذه التحديات، والفرص الهائلة التي تنتظرنا".

وذكرت "جي.بي نيوز" أن جونسون سيعمل مقدما وصانع برامج ومعلقا، بدايةً من أوائل 2024، وسيلعب دورًا رئيسيًا في تغطية الانتخابات المقبلة في بريطانيا، والمتوقعة العام المقبل، وكذلك انتخابات الولايات المتحدة.