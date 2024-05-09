حقيقة صراخ وبكاء حليمة بولند داخل السجن (صورة)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو قيل إنه للإعلامية الكويتية المسجونة حليمة بولند من داخل سجنها.

وظهر في المقطع سيدة، راج أنها حليمة بولند، التي تقضي حكماً بالسجن في قضية أخلاقية، وهي تصرخ وتبكي، خلف قضبان السجن.

وأحد المقطع الذي انتشر بشكل واسع جدلاً كبيراً في الكويت، وسط تساؤلات كثيرة من الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حقيقة المقطع.

وأكدت مصادر إعلامية كويتية، منها حساب "المجلس" في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "الفيديو المنتشر لبكاء وصراخ الإعلامية حليمة بولند خلف قضبان السجن هو عبارة عن مشهد تمثيلي لبرنامج تلفزيون قبل 6 أعوام".