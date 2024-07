لسنوات عديدة، أثارت ظاهرة احمرار الوجه "الخجل" اهتمام العلماء، مما دفع العديد من الدراسات إلى الكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذه الاستجابة العاطفية الفريدة.

في العام 1872، وصف عالم الطبيعة البريطاني تشارلز داروين احمرار الوجه بأنه "التعبير الأكثر غرابة والأكثر إنسانية بين جميع التعبيرات“.

ومؤخرًا، تعمق الباحثون في جامعة أمستردام في هذه الظاهرة من خلال تجارب شملت في المقام الأول شابات تتراوح أعمارهن بين 16 و20 عامًا.

وبحسب تقرير نشره موقع "World is One"، تم تفسير احمرار الوجه من خلال نظريتين أساسيتين. تشير نظرية داروين إلى أن خدودنا تتحول إلى اللون الأحمر عندما ندرك كيف ينظر الآخرون إلينا، أو بسبب الخوف من الحكم علينا. وتفترض نظرية بديلة أن احمرار الوجه ينتج عن إحساس عام بالانكشاف، بشكل مستقل عن آراء الآخرين.

وللتحقق من هذه النظريات، أجرت الدكتورة ميليكا نيكوليتش، عالمة النفس والمؤلفة الرئيسة للدراسة، سلسلة من التجارب. وقد تمت دعوة المشاركين إلى أحد المختبرات وطُلب منهم أداء الكاريوكي أمام الكاميرا، وغناء الأغاني الصعبة مثل "Let It Go"، و"Hello" لأديل، و"All I Want For Christmas Is You" لماريا كاري، وقالت: “تم اختيار هذه الأغاني لزيادة احتمالية الإحراج".

وبعد أيام، عاد المشاركون إلى المختبر لمشاهدة عروضهم أثناء استلقائهم على ماسح ضوئي للدماغ. وقد تأكد الباحثون من أن يشاهد جميع المتطوعين مقاطع الفيديو في وقت واحد، مما زاد من الشعور بالانكشاف والإحراج.

ويهدف هذا الإعداد إلى تحديد ما إذا كان احمرار الوجه مرتبطًا بقوة أكبر بفعل التعرض البسيط أو الخوف من أن يتم الحكم عليه.

وكشفت النتائج أن المشاركين احمروا خجلاً بشكل أكبر أثناء مشاهدة أدائهم الخاص مقارنة بمشاهدة أداء الآخرين. أوضحت الدكتورة نيكوليك: "يمكن أن يحدث احمرار الوجه ببساطة نتيجة التعرض للإحراج". وأضافت: "في تلك اللحظة القصيرة، ربما لا تفكر في كيف أبدو وما إلى ذلك. أعتقد أنه أكثر تلقائية مما تقترحه النظرية".

توفر هذه الدراسة رؤى جديدة حول الطبيعة التلقائية لاحمرار الوجه، مما يدعم فكرة أنه يمكن أن يحدث فقط من خلال الشعور بالتعرض بدلاً من العملية المعقدة لتقييم كيفية إدراك الآخرين لنا. وقد أدى النهج المبتكر الذي اتبعه الباحثون واستخدام عروض الكاريوكي كأداة لإثارة الإحراج إلى تطوير فهمنا لهذا التعبير البشري المميز بشكل كبير.