الغارديان: زوكربيرغ يواجه اتهامات بتسهيل الاتجار بالبشر

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها، بأن المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، يواجه اتهامات بتسهيل الاتجار بالبشر، عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تديرها شركته.

وطلبت مدعي عام ولاية فلوريدا الأمريكية "زوكربيرغ" للشهادة بشأن الحالات الاستثنائية التي اسُتخدمت فيها منصات السوشيال ميديا التابعة لميتا في تسهيل عمليات الاتجار بالبشر.

جاء ذلك بالتزامن مع ما جرى كشفه مؤخرا حول استخدام منصات "فيسبوك، وانستغرام، وواتساب" في تسهيل قرابة 146 حالة من 271 حالة اتجار بالبشر شهدتها فلوريدا، بين عامي 2019 و2022.

وهذه الأرقام كشفت عنها دراسة استقصائية لوكالات تطبيق القانون التابعة لولاية فلوريدا، مؤكدة أنها وثقت استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في مساعدة أو تسهيل أو دعم عمليات الاتجار بالبشر.