زبون ماكدونالدز غاضب يقتل آخر حاول تهدئته

وقال رجال الشرطة، إن المشاجرة الكلامية سرعان ما تحولت إلى جسدية عندما ذهب الاثنان إلى موقف سيارات المطعم، حيث دفع الضحية الزبون الغاضب أرضا.

وبعد ثوان، قفز الزبون إلى سيارته وأحضر مسدسه، ومن ثم أطلق النار على الضحية قبل أن يفر من المكان.

وأعلنت الشرطة أن الضحية فارق الحياة في مكان الحادث، فيما لم يتم حتى الآن العثور على القاتل.

من جانبها، عبرت عائلة الضحية عن أسفها، وقالت شقيقة جيفري ليمر لوسائل إعلام محلية "شقيقي شخص هادىء، ويوصي الجميع بالتزام الهدوء دائما. لقد قتل لأنه أراد فعل التصرف الصحيح".