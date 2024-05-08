زبون ماكدونالدز غاضب يقتل آخر حاول تهدئته
قُتل أمريكي بالرصاص على يد زبون غاضب لسلسة مطاعم "ماكدونالدز" في هيوستن الأمريكية، وذلك بعد أن حاول تهدئته، وفقًا للشرطة.
وبحسب صحيفة "نيو يورك بوست" حاول الضحية "جيفري ليمر" البالغ من العمر 46 عامًا، التدخل عندما طالب العميل باسترداد أمواله من موظف في ماكدونالدز مساءً يوم السبت، وبدلاً من أن يهدأ، حوّل القاتل انتباهه للرجل، ليدخلا في جدال حاد.
وقال رجال الشرطة، إن المشاجرة الكلامية سرعان ما تحولت إلى جسدية عندما ذهب الاثنان إلى موقف سيارات المطعم، حيث دفع الضحية الزبون الغاضب أرضا.
وبعد ثوان، قفز الزبون إلى سيارته وأحضر مسدسه، ومن ثم أطلق النار على الضحية قبل أن يفر من المكان.
وأعلنت الشرطة أن الضحية فارق الحياة في مكان الحادث، فيما لم يتم حتى الآن العثور على القاتل.
من جانبها، عبرت عائلة الضحية عن أسفها، وقالت شقيقة جيفري ليمر لوسائل إعلام محلية "شقيقي شخص هادىء، ويوصي الجميع بالتزام الهدوء دائما. لقد قتل لأنه أراد فعل التصرف الصحيح".