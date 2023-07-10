مودع لبناني يقتحم بنكا في بيروت لاسترداد وديعته

وأعلنت جمعية "صرخة المودعين" اللبنانية عبر موقعها على "فيسبوك" أن "مودعا لبنانيا اقتحم أحد المصارف في العاصمة بيروت، مطالبًا باسترداد كامل وديعته، وبعد أن احتجز المودع مدير فرع البنك استطاع الحصول على وديعة بقيمة 6500 دولار، ليخرج بعد ذلك من البنك".

وقال موقع "السياسة" اللبناني إن "المودع اللبناني سلم نفسه لمركز أمن الباشورة في بيروت، ولاحقًا تم الإفراج عنه من دون أن يصار إلى توقيفه".

من جهة أخرى، قال الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية فادي خلف إن "المصارف طالبت الدولة اللبنانية بإلحاح بتحمّل مسؤولياتها تجاه أموال المصارف والمودعين، لكن الدولة ما زالت حتى اليوم تتهرب من هذه المسؤولية".

وأضاف المسؤول اللبناني في تصريحات نقلتها الوكالة اللبنانية للإعلام أن "التهجم على المصارف أضحى أداة للشعبوية أكثر من أي شيء آخر".