الروس يسبحون بالمياه المتجمدة احتفالا بعيد الغطاس (صور)

وقامت بلدية موسكو بحسب بيان لها، بحفر الأحواض وتجهيزها لتحاكي "نهر الأردن المقدس" في 59 موقعا في جميع أنحاء المدينة، ليتمكن سكان العاصمة من النزول فيها من مساء يوم 18 حتى صبيحة اليوم الجمعة، فيما عملت الكنيسة الروسية على مباركة المياه المعدة للغطس، فيما يتواجد رجال الإنقاذ والأطباء بالقرب من كل الأحواض تحسبا لحدوث أي طارئ.

ويحافظ الروس في جميع أنحاء البلاد على ممارسة هذه الطقوس رغم درجات الحرارة المتدنية جدا، حيث انخفضت درجة حرارة الجو في موسكو إلى -10 درجات مئوية تحت الصفر.

في السنوات الأخيرة، أقبل عدد من رجال السياسة الروس على إحياء هذا التقليد، ومنهم الرئيس فلاديمير بوتين، وتهتم وسائل الإعلام الروسية بتغطية هذه الطقوس حيث تنتشر العديد من مقاطع الفيديو لأناس يدخلون في الأحواض الباردة ويغمرون أنفسهم بشكل كامل تحت الماء لثلاث مرات متتالية ويخرجون منها وهم يرتعدون اعتقادا منهم بالتطهر من الذنوب.