حقيقة ضبط متسولين في ليبيا تنكروا بملابس نسائية (صورة)

انتشر عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، مؤخراً، صورة مركبة أشيع أنها لمواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء أوقفتهم السلطات الليبية بعدما ضبطتهم متنكرين بأزياء نسائية بغرض التسوّل.

ويظهر في صورة من الاثنتين، 3 أشخاص ارتدوا ملابس نسائية واستخدموا مساحيق التجميل لإخفاء شخصياتهم الحقيقية، وقد استقروا في أحد مراكز الشرطة بعد ضبطهم.

وراجت الصورة المركبة بشكل واسع خلال الساعات الأخيرة، بعنوان مرفق: "القبض على ثلاثة أفراد أفارقة يمارسون مهنة التسول ويتزينون بمكياج ولبس نسائي ومدخولهم اليومي 5 آلاف دينار في شوارع طرابلس".