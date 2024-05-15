كان يسابق صديقه.. حبس المتهم بدهس"طبيبة التجمع"

قضت محكمة جنح القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بدهس طبيبة بيطرية بسيارته بـ"التجمع الخامس" سنة مع الشغل، وكفالة 1000 جنيه وإلزامه بالمصاريف.

وتعود الواقعة إلى فبراير الماضي حين صدمت سيارة مسرعة في ساعة متأخرة من الليل طبيبة بيطرية في العشرين من عمرها، تدعى "تسنيم بسطاوي"، كانت تسير بشارع "التسعين" الرئيسي في منطقة "التجمع الخامس"، وأطاحت بها في الهواء، على نحو أصابها بكسور شديدة ونزيف بالمخ وفقدان للوعي، نُقلت على إثره إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة لاحقا، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع".

وكشفت التحقيقات وأقوال شهود العيان أن المتهم شاب يبلغ من العمر 18 عاما، ويدعى "عبدالله أحمد عصام الدين"، وكان يقود سيارته بسرعة جنونية لأنه كان يخوض "سباقا" مع صديقه.

وشهدت المحاكمة مشاهد مؤثرة؛ إذ انهارت والدة الضحية باكيةً، ودخلت قاعة المحكمة وهي تحمل ملابس ابنتها الملوثة بالدماء، وأطلعت وسائل الإعلام عليها.

ودافع المتهم عن نفسه، مؤكدا أن الضحية ظهرت أمامه فجأة ولم يستطع تجنبها، مشيرا إلى أنه لم يهرب من موقع الحادث، بل ذهب ليطمأن عليها وبادر إلى الاتصال بالإسعاف، وقام بتسليم نفسه للشرطة، كما تكفلت عائلته بدفع نفقات علاج المجني عليها في المستشفى.