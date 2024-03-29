الوقت قد حان.. بهذه الطريقة تستطيع مشاهدة مجرة درب التبانة
هل سبق أن تساءلت عن أفضل وقت للاستمتاع بمشاهدة مجرة درب التبانة من الأرض؟ يجيب ماثيو سافيل الخبير الأسترالي عن هذا السؤال ليؤكد أن الوقت قد حان لتحقيق ذلك، لكن الأمر مرتبط بموقعك الجغرافي على وجه الأرض.
اكتشاف جديد
وما يطرح هذا السؤال في هذا الوقت تحديدًا، هو إعلان علماء فلك، أمس الأربعاء، اكتشافهم مجالاً مغناطيسيًا قويًا ومنظمًا بشكل حلزوني حول الثقب الأسود الهائل الموجود في مجرة درب التبانة؛ ما يكشف عن خصائص جديدة لهذا الثقب القوي جدًا الموجود في المركز الكوني لمجرتنا.
وأشار الباحثون في تقرير نشرته "رويترز" إلى أن بنية المجال المغناطيسي النابعة من حافة الثقب الأسود الهائل، المعروف باسم ساجيتاريوس إيه، تشبه بشكل كبير تلك التي تحيط بالثقب الأسود الوحيد الذي تم تصويره حتى الآن، وهو ثقب أكبر يوجد في مجرة قريبة ويُعرف باسم ميسيير 87.
يؤكد سافيل عبر مدونته، قائلاً: "كمصور فوتوغرافي للمناظر الطبيعية الفلكية، أحد الأسئلة التي يتم طرحها علي طوال العام هو (ما هو أفضل وقت لرؤية درب التبانة؟)، مجيبًا: "من الناحية الفنية، مجرة درب التبانة، مجرتنا، هي شيء تراه كل ليلة إذا نظرت إلى النجوم.. أي إذا لم يكن هناك تلوث ضوئي أو سحب تحجب رؤيتك".
وسافيل هو مخرج تلفزيوني وسينمائي أسترالي ومحترف تصوير في SLR Lounge ولديه العديد من المغامرات الليلية في البرية ويوثقها عبر حسابه على إنستغرام.
ويضيف: "ما يشير إليه معظم الناس عندما يتحدثون عن رؤية درب التبانة نفسه، وهو المركز الفعلي لمجرتنا.. هذه المجموعة الجميلة والمذهلة من النجوم لا يمكن رؤيتها إلا في الليل خلال أوقات معينة في السنة".
التلوث الضوئي
ويشير الخبير سافيل إلى أننا ولسوء الحظ نعيش جميعًا في منطقة بما ما يكفي من التلوث الضوئي لإغراق قلب درب التبانة تمامًا.. في الواقع الكثير منا محظوظون لأنهم قادرون على رؤية بعض النجوم أو الكواكب".
ويقول إنه لكي تتمكن من رؤية مجرة درب التبانة بشكل أفضل، يجب عليك تجنب التلوث الضوئي، وهناك خرائط تستطيع من خلالها التحقق من ذلك يوفرها موقع "DARK SITE FINDER".
وأكد أنه يمكن رؤية مجرة درب التبانة فقط في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي (في نص الكرة الأرضية الشمالي) اعتمادًا على الموسم.
ويلفت النظر إلى أنه اعتاد أن يخبر الجميع أن مجرة درب التبانة تكون مرئية في الربيع والصيف والخريف، مستطردًا: "ولكن هذا لأنني أعيش في نصف الكرة الشمالي. في نصف الكرة الجنوبي، في الواقع، الفصول معاكسة، لذا، عند الحديث عن الوقت الذي تكون فيه نواة درب التبانة مرئية، سنتحدث عن الأشهر، وليس عن الفصول. ابتداءً من منتصف شهر فبراير، ستشرق نواة درب التبانة قبل شروق الشمس مباشرة".
الأوقات المناسبة للمشاهدة
وزاد بالقول: "لذلك عليك إما البقاء مستيقظًا طوال الليل أو الذهاب إلى الفراش مبكرًا والاستيقاظ في الساعة 3-4 صباحًا، وبحلول شهر أبريل، ستشرق مجرة درب التبانة عند منتصف الليل تقريبًا، وستكون مرئية في السماء لبقية الليل".
وأضاف: "أما في منتصف يونيو، ستشرق درب التبانة بعد غروب الشمس مباشرة، وستكون مرئية طوال الليل. في شهر يوليو، سيكون درب التبانة قد ارتفع بالفعل بحلول الوقت الذي يحل فيه الظلام تمامًا وسيغرب أثناء الليل. وأخيرًا، من أغسطس حتى أكتوبر، ستظل مجرة درب التبانة مرئية للغاية؛ ومع ذلك، فإنه سيغرب مبكرًا كل ليلة، حتى شهر أكتوبر حيث لن يكون هناك سوى فترة قصيرة جدًا من الرؤية قبل غروب درب التبانة".
وزاد بالقول: "في نوفمبر وديسمبر ويناير، لن يكون قلب درب التبانة مرئيًا على الإطلاق. ومع ذلك، سيظل الشريط الخارجي لمجرة درب التبانة مرئيًا وسيشكل موضوعًا رائعًا للتصوير الفوتوغرافي للمناظر الليلية".