الوقت قد حان.. بهذه الطريقة تستطيع مشاهدة مجرة درب التبانة

هل سبق أن تساءلت عن أفضل وقت للاستمتاع بمشاهدة مجرة درب التبانة من الأرض؟ يجيب ماثيو سافيل الخبير الأسترالي عن هذا السؤال ليؤكد أن الوقت قد حان لتحقيق ذلك، لكن الأمر مرتبط بموقعك الجغرافي على وجه الأرض.

اكتشاف جديد

وما يطرح هذا السؤال في هذا الوقت تحديدًا، هو إعلان علماء فلك، أمس الأربعاء، اكتشافهم مجالاً مغناطيسيًا قويًا ومنظمًا بشكل حلزوني حول الثقب الأسود الهائل الموجود في مجرة درب التبانة؛ ما يكشف عن خصائص جديدة لهذا الثقب القوي جدًا الموجود في المركز الكوني لمجرتنا.

وأشار الباحثون في تقرير نشرته "رويترز" إلى أن بنية المجال المغناطيسي النابعة من حافة الثقب الأسود الهائل، المعروف باسم ساجيتاريوس إيه، تشبه بشكل كبير تلك التي تحيط بالثقب الأسود الوحيد الذي تم تصويره حتى الآن، وهو ثقب أكبر يوجد في مجرة قريبة ويُعرف باسم ميسيير 87.

يؤكد سافيل عبر مدونته، قائلاً: "كمصور فوتوغرافي للمناظر الطبيعية الفلكية، أحد الأسئلة التي يتم طرحها علي طوال العام هو (ما هو أفضل وقت لرؤية درب التبانة؟)، مجيبًا: "من الناحية الفنية، مجرة درب التبانة، مجرتنا، هي شيء تراه كل ليلة إذا نظرت إلى النجوم.. أي إذا لم يكن هناك تلوث ضوئي أو سحب تحجب رؤيتك".

وسافيل هو مخرج تلفزيوني وسينمائي أسترالي ومحترف تصوير في SLR Lounge ولديه العديد من المغامرات الليلية في البرية ويوثقها عبر حسابه على إنستغرام.

ويضيف: "ما يشير إليه معظم الناس عندما يتحدثون عن رؤية درب التبانة نفسه، وهو المركز الفعلي لمجرتنا.. هذه المجموعة الجميلة والمذهلة من النجوم لا يمكن رؤيتها إلا في الليل خلال أوقات معينة في السنة".