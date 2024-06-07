لماذا تغيبت كيت ميدلتون عن حفل زفاف دوق وستمنستر؟
حضر الأمير ويليام حفل زفاف صديقه الملياردير دوق وستمنستر "هيو جروسفينور" اليوم الجمعة في كاتدرائية تشيستر، وحيدا دون زوجته كيت ميدلتون.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن سبب عدم حضور أميرة ويلز كيت هو أنها ما زالت تتعافى بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام وعلاجها الوقائي اللاحق بالعلاج الكيميائي.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى غياب الأمير الصغير جورج عن الحفل، رغم أن العريس هو صديق مقرب من العائلة، كما أنه عرابه، ويرجع ذلك على الأرجح لوجوده في المدرسة.
وغاب عن حفل الزفاف أيضا الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، على الرغم من أن هاري قريب أيضًا من الدوق، حيث إنه الأب الروحي للأمير آرتشي.
وقالت مصادر إن هاري قرر عدم الحضور للزفاف؛ بسبب تواجد شقيقه ويليام، خصوصا بعد وقوع خلاف مرير بينهما أدى لانقطاع علاقتهما العائلية تماما.
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن هيو أراد حضور الأميرين في حفل زفافه، لكنه توصل إلى اتفاق مع هاري.
وقال مصدر للصحيفة وقتها: "هيو هو أحد الأصدقاء المقربين القلائل جدًا لويليام وهاري، وحافظ على روابط قوية وخط اتصال مع كليهما".
وأضاف: "تمنى أن يجمع الأخوين معا وإصلاح الأمور، لكنه يدرك أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل الزفاف".