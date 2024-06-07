لماذا تغيبت كيت ميدلتون عن حفل زفاف دوق وستمنستر؟

وغاب عن حفل الزفاف أيضا الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، على الرغم من أن هاري قريب أيضًا من الدوق، حيث إنه الأب الروحي للأمير آرتشي.

وقالت مصادر إن هاري قرر عدم الحضور للزفاف؛ بسبب تواجد شقيقه ويليام، خصوصا بعد وقوع خلاف مرير بينهما أدى لانقطاع علاقتهما العائلية تماما.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن هيو أراد حضور الأميرين في حفل زفافه، لكنه توصل إلى اتفاق مع هاري.

وقال مصدر للصحيفة وقتها: "هيو هو أحد الأصدقاء المقربين القلائل جدًا لويليام وهاري، وحافظ على روابط قوية وخط اتصال مع كليهما".

وأضاف: "تمنى أن يجمع الأخوين معا وإصلاح الأمور، لكنه يدرك أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل الزفاف".