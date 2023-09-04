بتكلفة 4 آلاف دولار شهريًّا.. الإعلان عن رحلة بحرية مدتها 3 سنوات

من المقرر أن تنطلق رحلة بحرية مدتها 3 سنوات، ستقوم بها شركة "Miray Cruises" حيث ستدير رحلة بمسمى "Life at Sea" والتي من المقرر أن تنطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للإبحار حول العالم.

وبحسب شبكة "CNN" قالت الرئيسة التنفيذية للشركة، كيندرا هولمز، إن فكرة الرحلة جاءت بعد أن تلقت الشركة استفسارات من العملاء المحتملين الذين كانوا سعداء بفكرة الرحلة البحرية.

وذكرت الشركة أنه لا يزال يتعين على الأفراد التسجيل لمدة 3 أعوام، ولكن يمكنهم البدء في أي وقت من خط سير الرحلة، ما يجعلها رحلة بحرية متجددة مدتها 3 سنوات، بدلًا من رحلة محددة.

وأشارت "هولمز" إلى أن التجربة ستشمل 7 مواقع انطلاق محتملة في السنة الأولى من الرحلة البحرية، التي تغادر مدينة إسطنبول في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة البحرية بعد ذلك إلى أجل غير مسمى، وفقًا لـ "هولمز"، مضيفة: "الوجهات الرئيسية مثل جزيرة إيستر، ودبي، والهند، جميعها ليست على خط سير الرحلة الأولى لأسباب لوجستية، ومن المتوقع أن تظهر في العام الرابع".

وحول تكاليف الرحلة، قالت: "تكلف 3,500 إلى 4,000 دولار شهريًا لرؤية العالم. يمكننا تقديم هذا العرض لفرد بدخل متوسط، أو لشخص تقاعد للتو من وظيفة متوسطة الدخل".