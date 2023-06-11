ما حقيقة العثور على "قرية للسنافر" في اليمن؟

وفي الفيديو المتداول تظهر بيوت صغيرة الحجم، وأصوات أشخاص يقول أحدهم، إن هذه القرية الصغيرة في اليمن تعود إلى السنافر، وإنها كانت تعيش فيها.

وأوضحت منصة "صحح خبرك" الأردنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الفيديو المتداول حقيقي لكنه لا يعود إلى السنافر إطلاقًا.