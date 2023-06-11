ما حقيقة العثور على "قرية للسنافر" في اليمن؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو مصور، تظهر فيه قرية صغيرة جدًا في اليمن، حيثُ يدَّعي مصور المقطع أنها تعود للسنافر، وهو ما أثار الشكوك حول حقيقة وجود هذه الشخصيات الخيالية على أرض الواقع.
وترمز كلمة السنافر، وهي جمع سنفور، إلى مخلوقات خيالية زرقاء اللون وصغيرة الحجم للغاية، وتعيش في الغابة، وقد ابتكرها الرسام البلجيكي بيير كوليفورد المعروف باسم "بييو"، وأُلفت حول السنافر لاحقًا الكثير من أفلام الرسوم المتحركة التي عرضتها قنوات التلفزيون، وفقًا لموقع " ويكيبيديا".
وفي الفيديو المتداول تظهر بيوت صغيرة الحجم، وأصوات أشخاص يقول أحدهم، إن هذه القرية الصغيرة في اليمن تعود إلى السنافر، وإنها كانت تعيش فيها.
وأوضحت منصة "صحح خبرك" الأردنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الفيديو المتداول حقيقي لكنه لا يعود إلى السنافر إطلاقًا.
وقالت منصة "صحح خبرك": "هذا ليس صحيحًا، الفيديو الذي بدأ كمزحة، وصدقها البعض ونشرها، يعود إلى عمل فني عبارة عن مجسم لقرية أردنية قديمة في وادي (رم)، وهذا العمل من إبداع فنان أردني".
وأشارت إلى أنه "يتضح من تفاصيل ومطابقة الموقع الجغرافي، أن موقع مجسم القرية يقع في مخيم "Zeina luxury Desert Lodge" السياحي في وادي "رم"، جنوب الأردن.