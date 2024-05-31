الكويت تبدأ بفرم سيارات المتهورين (فيديو)

بدأت الكويت بفرم سيارات السائقين المتهورين؛ انتقاماً من استهتارهم بحياة مرتادي الطريق، في عقوبة اعتمدتها وزارة الداخلية، وتلقى تأييداً واسعاً من السكان.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، مقطع فيديو لآليات كبيرة تقوم بتكسير وتقطيع سيارات تمت مصادرتها من سائقين متهورين.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إن الإدارة العامة للمرور كبست وقطّعت مركبات يستهتر سائقوها برعونة، ويعرّضون حياة الآخرين للخطر، بعد حملاتها المرورية المستمرة لضبط مخالفي قواعد المرور وقانونه.

ويظهر في الفيديو كيف يتم نقل السيارات المصادرة إلى كراج سيارات كبير، تدخل فيه السيارة قطعة واحد وتخرج من تحت مكبس حديد كبير وآلات لتقطيع وفرم الحديد، وقد تحوّلت لقطع صغيرة يمكن حمل كل منها بيد واحدة.

ووجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بالخطوة، إذ يشتكي الجميع من السائقين المتهورين، ويطالبون على الدوام بتشديد العقوبات ضدهم.