"جاب من الآخر".. السقا وباسم سمرة أول ضحيتين لرامز جلال (فيديو)

افتتح الفنان المصري رامز جلال برنامجه الشهير "جاب من الآخر" باستضافة الفنانين أحمد السقا وباسم سمرة، وذلك بعد خلافهما.

وكان خلاف ظهر بين الفنانين المصريين، بعد اتهام سمرة للسقا "بحذف جزء كبير من مشاهده بفيلم الجزيرة، لخوفه من سحب البساط منه".

وقال رامز جلال في مقدمته المعتادة بالبرنامج: "واحد قال عن التاني أنت مبتعرفش تمثل، والتاني قاله خليك في الشيشة، بقالي 14 سنة كفاح، النهاردة هيحصل زلزال، وأنا مش عايز مناهدة، الليلة هقابل باسم والسقا".