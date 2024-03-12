"جاب من الآخر".. السقا وباسم سمرة أول ضحيتين لرامز جلال (فيديو)
افتتح الفنان المصري رامز جلال برنامجه الشهير "جاب من الآخر" باستضافة الفنانين أحمد السقا وباسم سمرة، وذلك بعد خلافهما.
وكان خلاف ظهر بين الفنانين المصريين، بعد اتهام سمرة للسقا "بحذف جزء كبير من مشاهده بفيلم الجزيرة، لخوفه من سحب البساط منه".
وقال رامز جلال في مقدمته المعتادة بالبرنامج: "واحد قال عن التاني أنت مبتعرفش تمثل، والتاني قاله خليك في الشيشة، بقالي 14 سنة كفاح، النهاردة هيحصل زلزال، وأنا مش عايز مناهدة، الليلة هقابل باسم والسقا".
وبدأ المقلب باستقبال رامز جلال بشخصيته الحقيقية للفنان أحمد السقا، وإيهامه بأنه برنامج حواري باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ثم يستقبل باسم سمرة، ويسأله عن خلافه مع أحمد السقا ونيللي كريم.
ومن ثم يسقط الفنانان في منحدر ويصطدم كل منهما بالآخر، ليتفاجآ ببعضهما، ثم تتوالى المقالب، إذ يسقطان في بحيرة، ثم ينتقلان من مكان إلى آخر.
وكانت قناة "MBC مصر" طرحت قبل أيام البوستر الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر".
ويظهر رامز في البوستر وهو يربط نعامتين بحبل، وإلى جانبه كلب أسود، بينما حمل في يده فانوسا.
ونشر رامز جلال البوستر عبر حسابه الشخصي في "إكس"، وعلق عليه قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين.. جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر.. والله المستعان".