وفاة غامضة لساعية بريد داخل مصعد

عثر موظفو هيئة بريدية في طشقند عاصمة أوزباكستان على زميلة لهم متوفية داخل مصعد بعد اختفائها لمدة 3 أيام دون أن يعثر لها على أثر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، علقت ساعية البريد داخل المصعد لمدة 3 أيام دون أن تتمكن من الخروج منه، خلال مهمة لتسليم البريد يوم 24 يوليو/تموز الجاري.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، أن الفتاة دخلت المصعد في الطابق الأرضي من المبنى المكون من 9 طوابق، ولم يتم رؤيتها بعد ذلك.

وكان أقارب الضحية قد أبلغوا عن فقدان ابنتهم في 26 يوليو/تموز، وعُثر على جثتها في اليوم التالي في المصعد الذي يُعتقد أنه توقف عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وحسب مصادر مطلعة، فإنه "لم يسمع أحد صراخ الفتاة الضحية، وإن كانت قد طلبت المساعدة أم لا" كما أن جرس المصعد لم يصدر أي إنذار، ليحيط الغموض بوفاة الفتاة.