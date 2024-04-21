"أسوان لأفلام المرأة" يفتتح بالفيلم التونسي "بنات ألفة"

بدأت الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في مصر، السبت، بمشاركة 76 فيلما بين طويل وقصير، من بينها الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية الذي اختير للافتتاح، وفق "رويترز".

الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية وصل للقائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في يناير/ كانون الثاني وحصد سلسلة من الجوائز في مهرجانات عربية وأجنبية مرموقة.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثلة غادة عادل والمخرجة هالة خليل والمونتيرة منى الصبان من مصر، إضافة إلى الممثلة الفنلندية ألما بويستي التي حضرت للقاهرة، الجمعة، واضطرت للعودة سريعا إلى بلدها لظروف طارئة.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة مجلس أمناء المهرجان في الافتتاح، إن إدارة المهرجان كانت مترددة بين إقامة الدورة في موعدها وتأجيلها بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأضافت أن القرار كان في النهاية لصالح إقامة الدورة مع الاحتفاء بشكل ما بغزة وشعبها "لأن مثل هذه المهرجانات إنما هي صيحة لطلب السلام والمحبة بين الشعوب".