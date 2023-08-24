شاكيرا تغني "كامل الأوصاف" بالذكاء الاصطناعي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم إعداده بتقنية الذكاء الاصطناعي للمغنية الكولومبية شاكيرا، وهي تؤدي باللغة العربية مقطعاً من أغنية "كامل الأوصاف".
وظهرت شاكيراً منسجمة للغاية بأداء الأغنية الشهيرة للمطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، التي تم إنتاجها عام 1968، من ألحان الموسيقار محمد الموجي، وتأليف مجدي نجيب.
وفي سياق آخر راجت في الصحافة اللاتينية مؤخراً أنباء عن تصالح شاكيرا وحبيبها السابق اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، وذلك بعد أن تصدر خلافهما مواقع التواصل لفترة طويلة.
وارتبطت شاكيرا بشائعات في الآونة الأخيرة حول علاقتها العاطفية بالسائق البريطاني الشهير لويس هاميلتون.