بعد "فتاة التجمع".. طالبة جامعية تتهم سائق "كريم" بالتحرش بها

تقدمت طالبة جامعية في مصر ببلاغ للشرطة، تتهم خلاله سائقًا في أحد تطبيقات النقل الذكي "كريم" بمحاولة التحرش بها جنسيًّا.

وفي التفاصيل، حضرت طالبة جامعية تدعى روان إلى قسم الشرطة واتهمت سائقا يعمل في شركة "كريم" بمحاولة التحرش بها، وارتكاب أفعال مشينة، وصلت إلى قيامه بإخراج عضوه الذكري أمامها.

وكشفت المدعية أنها طلبت رحلة من شركة كريم تنقلها من شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر، إلى منطقة التجمع الخامس، وأثناء وصول السيارة إلى شارع التسعين، قام السائق بالأفعال التي ذُكرت سالفًا، مما جعلها تصرخ وتطلب منه إنزالها، فقام بتوقيف السيارة وإنزالها خوفا من الفضيحة.

وأشارت روان أن المارة في الشارع تجمهروا حولها بسبب صراخها، وساعدوها في الذهاب إلى قسم الشرطة والإبلاغ عن السائق، وقامت بتقديم كافة بيانات المتهم للشرطة.