بعد "فتاة التجمع".. طالبة جامعية تتهم سائق "كريم" بالتحرش بها
تقدمت طالبة جامعية في مصر ببلاغ للشرطة، تتهم خلاله سائقًا في أحد تطبيقات النقل الذكي "كريم" بمحاولة التحرش بها جنسيًّا.
وفي التفاصيل، حضرت طالبة جامعية تدعى روان إلى قسم الشرطة واتهمت سائقا يعمل في شركة "كريم" بمحاولة التحرش بها، وارتكاب أفعال مشينة، وصلت إلى قيامه بإخراج عضوه الذكري أمامها.
وكشفت المدعية أنها طلبت رحلة من شركة كريم تنقلها من شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر، إلى منطقة التجمع الخامس، وأثناء وصول السيارة إلى شارع التسعين، قام السائق بالأفعال التي ذُكرت سالفًا، مما جعلها تصرخ وتطلب منه إنزالها، فقام بتوقيف السيارة وإنزالها خوفا من الفضيحة.
وأشارت روان أن المارة في الشارع تجمهروا حولها بسبب صراخها، وساعدوها في الذهاب إلى قسم الشرطة والإبلاغ عن السائق، وقامت بتقديم كافة بيانات المتهم للشرطة.
وتأتي هذه الواقعة بعد يومين فقط من محاولة الاعتداء على فتاة أخرى من سائق في شركة "أوبر"، والتي عرفت إعلاميا بـ"فتاة التجمع".
وأدلى السائق المتهم باعترافات صادمة أمام النيابة العامة في مصر، أمس الثلاثاء، كاشفا أنه حاول الاعتداء على الفتاة بسبب ملابسها المكشوفة، التي أفقدته السيطرة على شهواته.
وأضاف المتهم أنه قرر الاعتداء على الفتاة، فتوقف في مكان ليس فيه أحد بحجة فحص السيارة، ثم أشهر سلاحًا أبيض في وجهها، وهددها بأنها إن لم تنفذ رغباته فسيقتلها، إلا أنها لم تأبه بتهديداته وقامت بإمساك السلاح بيدها؛ ما سبّب لها جروحًا، مشيرا إلى أنه لم يعتدِ عليها، بل هي من جرحت نفسها.
وأشار سائق "أوبر" إلى أنه لم يعتدِ جنسيًّا على الفتاة، وأن ما حدث مجرد محاولات لم ينجح فيها، مشيرا إلى أنه لم يفكر في اغتصابها، فقط أراد التحرش بها وملامسة جسدها، وعندما صرخت، خشي الفضيحة وتركها في الطريق وهرب.