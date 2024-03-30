إصابة 22 راكباً على متن طائرة متجهة من تل أبيب إلى نيوراك (صور)

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بإصابة 22 راكباً، خلال رحلة جوية على متن طائرة من طراز "بوينغ 787" تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، بسبب "اضطراب شديد" تعرضت له الطائرة.

واضطرت الطائرة، التي كان على متنها 312 راكباً، بحسب الصحيفة، للهبوط اضطرارياً في مطار مطار نيويورك ستيوارت الدولي بعدما تم تحويل الرحلة القادمة من تل أبيب إلى نيوارك.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل 7 مصابين من ركاب الطائرة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، في حين تم علاج 15 مصاباً آخرين من بين الركاب في الموقع.