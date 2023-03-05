التحوّل من خلال الوعي.. راقب نفسك حتى تنمو

يعيش الكثير منا حياتهم بلا وعي، فنحن نؤمن بأفكارنا ونصدّقها ونتبنّى اشتراطات تأخذنا بعيدا عن طبيعتنا الحقيقية، وغالبا ما نعاني لأننا نعتقد أنّ الأمر لا مفر منه.

غالبا ما نقضي حياتنا دون وعي، ننسى الحياة التي تمر من خلالنا، والوجود الذي نتقمّصه. نعاني لأننا نرفض أن نعيش اللحظة الحالية ونتماهى مع أجسادنا وأفكارنا واشتراطاتنا التي نتقمّصها ونتكيف معها دون وعي منا.

هذا اللاوعي يجعلنا نتفاعل بنفس الطريقة مع المواقف نفسها، وننجرف دائما للأسباب نفسها، ونحكم على أي شخص آخر دون أن ندرك أنّ ما (أو مَن) نحكم عليه هو ما نرفض رؤيته في داخل أنفسنا.

أن تكون واعيًا يعني أن تلاحظ ردّ فعلك

عندما يحدث موقف مؤلم يمكننا قبوله على ما هو عليه وعلينا أن نتذكر كيف غيّرتنا بعض المعاناة الماضية. أن تكون واعيًا هو أن تلاحظ وتراقب وتشاهد ردّ فعلك الشخصي وتفاعلك، وأن تترك الأحداث تمر، بدلا من مقاومتها ومحاربتها.

إننا نتفاعل مع الصعوبات بدلا من التصرّف، ونُصدر الأحكام باستمرار بدلا من رؤية الواقع. هذا اللاوعي هو الذي يجعلنا نعمل بشكل أوتوماتي، ونتفاعل مع الإحباطات بنفس الطريقة، ونراكم السهو والشرود الذهني بدلا من لحظات الصمت اللازمة لإعادة الاتصال بالواقع.