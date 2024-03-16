أشرف زكي يكشف مصير فريق "المعلم" بعد حريق "استديو الأهرام"

أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن جميع فريق عمل مسلسل "المعلم" الرمضاني بخير.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام: "جميع الفنانين في مسلسل (المعلم) بخير، الحمد لله الحريق حصل بعد انتهاء التصوير".

وأضاف: "ربنا ستر وإن شاء الله تعدي على خير، وحتى الآن لم يتم كشف أسباب نشوب هذا الحريق".

وكانت مصادر مصرية قد أكدت أن الحريق بدأ في شادر السمك الذي يظهر في المسلسل وأتى عليه بالكامل، مشيرة إلى أن إعادة تصميم وبناء الشادر يستغرق 3 شهور، ما يهدد استكمال المسلسل.