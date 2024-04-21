إحالة 11 متهمًا للمحاكمة في قضية "طالبة العريش"

أحالت جهات التحقيق في مصر، 11 متهمًا لمحكمة الجنح الاقتصادية، بتهمة نشر أخبار وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة نيرة صلاح محمود، المعروفة إعلاميًا بـ "طالبة العريش".

وكان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية، قد كشف عن وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لبعض الأشخاص بعضهم موجود خارج البلاد، قامت باستغلال واقعة "طالبة العريش" من أجل ترويج الشائعات، ونشر أخبار كاذبة، بهدف زعزعة الاستقرار.

وجاء في التقرير الفني الذي قدمه قطاع الاتصالات للنيابة العامة، استخدم عدد من العناصر، بعضها هارب خارج البلاد، حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت - على خلاف الحقيقة - أن المجني عليها قد قُتلت، وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام، وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة".

يذكر أن جهات التحقيق كشفت، مؤخرًا، تفاصيل جديدة في واقعة انتحار الطالبة نيرة صلاح، التي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينت التحقيقات أن المتَّهمَين الطالبة شروق أحمد، وزميلها الطالب طه، قد تعدَّيا على حرمة الحياة الخاصة لها.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد كانت نيرة صلاح تقيم مع المتهمة شروق والطالبتين مريم وولاء، في غرفة واحدة في المدينة الجامعية، وحدثت خلافات بين الطالبات الثلاث والطالبة نيرة صلاح، بعد اتهامهن لها بسرقة مبالغ مالية منهن، وتصوير نفسها "سيلفي" وإظهارهن في الصورة وهنّ يرتدين ثياب النوم.

وبسبب هذه الخلافات، قامت زميلات "نيرة" بمغافلتها وسرقة محادثات من على هاتفها كانت بينها وبين أحد الشبان، تحتوي على عبارات مخلّة، وقمن لاحقًا بتهديدها بافتضاح أمرها؛ ما دفعها لطلب النقل من غرفتهن إلى غرفة أخرى.