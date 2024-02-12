بمناسبة عيد الحب.. فستان مصنوع من الذهب للبيع في الكويت (فيديو)
عرض صائغ كويتي، فستانًا فريدًا مصنوعًا من الذهب الخالص، يبلغ سعره 155 ألف دولار، بمناسبة عيد الحب أو "الفالنتاين" الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل، حاثًّا العشاق على شرائه.
وفي محل الصائغ "أبو يوسف" في سوق المباركية التاريخي في العاصمة الكويتية، يشاهد المارون الفستان الذهبي على واجهة العرض، بجانب عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الزبون النادر.
ويقول أبو يوسف في ترويجه للفستان عبر "إنستغرام"، إنه مصنوع من ذهب عيار 21، وتبلغ قيمته 48 ألف دينار كويتي (نحو 155 ألف دولار)، وبمناسبة يوم الحب ستكون "العلبة والورد والتغليف مجانًا".
وأثار الفستان الثمين، اهتمام الكثير من الكويتيين بعد أن تناقلت صوره حسابات إخبارية محلية عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الآراء بين حالمة بتلقي هكذا هدية وبين ناقد لثمنها الباهظ.
ويعد سوق الذهب نشطًا في الكويت، إذ يعد المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية وعوائده مضمونة، لذلك يجذب مشترين كثرًا يبحثون عن الاستثمار على شكل هدايا وزينة.
لكن الفستان الذهبي المثير للاهتمام، لم يجد مشتريًا له منذ عرضه أول مرة عام 2021، بسبب ثمنه الباهظ، وغرابته، رغم محاولات "أبو يوسف" الترويجية لبيعه.
وكتب الصائغ الكويتي في عرضه للفستان هذا العام، عبارة طريفة قال فيها إنه قام بغسل الفستان وعرضه بمناسبة عيد الحب، ووسع من قائمة المستهدفين بالشراء، بقوله إنه مناسب للأم والأخت والبنت بجانب الخطيبة والزوجة.