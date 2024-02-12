بمناسبة عيد الحب.. فستان مصنوع من الذهب للبيع في الكويت (فيديو)

عرض صائغ كويتي، فستانًا فريدًا مصنوعًا من الذهب الخالص، يبلغ سعره 155 ألف دولار، بمناسبة عيد الحب أو "الفالنتاين" الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل، حاثًّا العشاق على شرائه.

وفي محل الصائغ "أبو يوسف" في سوق المباركية التاريخي في العاصمة الكويتية، يشاهد المارون الفستان الذهبي على واجهة العرض، بجانب عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الزبون النادر.

ويقول أبو يوسف في ترويجه للفستان عبر "إنستغرام"، إنه مصنوع من ذهب عيار 21، وتبلغ قيمته 48 ألف دينار كويتي (نحو 155 ألف دولار)، وبمناسبة يوم الحب ستكون "العلبة والورد والتغليف مجانًا".