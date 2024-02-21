أنفه الضخم أفقده عمله ومنعه من مغادرة منزله لسنوات (صور)

كشف رجل ستيني عن تحول كبير في حياته بعد إصابته بحالة "نمو غير عادي لأنفه"؛ ما منعه من مغادرة المنزل وأثّر على نمط حياته اليومي.

وقال إيان آرثر، 64 عامًا، لصحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز" إنه بدأ يعاني من ظهور نتوءات حمراء على أنفه منذ فترة طويلة، فشخّص الأطباء حالته بـ"الوردية"؛ وهو مرض جلدي يُسبِّب احمرارًا في الجلد وتضخمًا في الأوعية الدموية؛ ما يشكّل نتوءات مليئة بالصديد.

ورغم محاولاته للحصول على علاج مناسب، فإن أنفه استمر في التورم دون توقف، ما دفعه في نهاية المطاف إلى العزلة الاجتماعية.