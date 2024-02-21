أنفه الضخم أفقده عمله ومنعه من مغادرة منزله لسنوات (صور)
كشف رجل ستيني عن تحول كبير في حياته بعد إصابته بحالة "نمو غير عادي لأنفه"؛ ما منعه من مغادرة المنزل وأثّر على نمط حياته اليومي.
وقال إيان آرثر، 64 عامًا، لصحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز" إنه بدأ يعاني من ظهور نتوءات حمراء على أنفه منذ فترة طويلة، فشخّص الأطباء حالته بـ"الوردية"؛ وهو مرض جلدي يُسبِّب احمرارًا في الجلد وتضخمًا في الأوعية الدموية؛ ما يشكّل نتوءات مليئة بالصديد.
ورغم محاولاته للحصول على علاج مناسب، فإن أنفه استمر في التورم دون توقف، ما دفعه في نهاية المطاف إلى العزلة الاجتماعية.
وذكر إيان "لقد أصبح الأمر أسوأ بكثير، وأكثر وضوحًا، حيث بدأت أشعر وكأنني غريب الأطوار. وفي عزلتي، كنت أدعو أنفي باسم جون، تيمنًا في شخصية جون ميريك في فيلم الرجل الفيل".
وقبل عام 2022، بدأ إيان يتجنب مغادرة منزله إلا في حالات استثنائية، وكان يختبئ وراء خوذته عندما يركب دراجته النارية كما وجد صعوبة في التعامل مع الناس، وحتى أنه اضطر لترك عمله.
وبعد بضع محاولات فاشلة للعلاج، تمكن إيان أخيرًا بمساعدة ابنته من العثور على حل مناسب من خلال طبيب تجميل، أخضعه للعلاج بليزر ثاني أكسيد الكربون لمدة ساعتين، حتى تمكن من إزالة أنسجة الجلد الزائدة حول أنفه.
ويقول إيان إنه يشعر الآن وكأنه ولد من جديد، وإنه مستعد للعودة لحياته الطبيعية بعد سنوات المعاناة الطويلة، التي جعلته حبيس منزله.