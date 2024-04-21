طرد أشهر "بلوغر" تونسية على الهواء (فيديو)

بعد سجال حاد بينهما، اضطرت المذيعة التونسية أميمة العياري، السبت، إلى إنهاء حوارها المباشر مع "البلوغر" الشهيرة مريم الدباغ، وذلك خلال برنامج إذاعي على راديو "الديوان أف أم" المحلي.

واتهمت "البلوغر"، خلال الحوار، العياري بـ"استبلاهها"، واستهجنت الأسئلة، لترد المذيعة: "لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل، يمكنني أن أقدم لك دروساً في الإعلام"، فأجابتها الدباغ: "لست هنا لكي أدرس".