عاشت في دولة عربية.. من هي كيت ميدلتون أميرة ويلز؟

كانت كيت ميدلتون أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني الأمير وليام، مثار جدل خلال الأيام الماضية، بعد اختفائها عن الساحة عقب إجرائها عملية جراحية في البطن، ثم تناقل شائعات عن مرورها بأزمة صحية.

وصدمت كيت ميدلتون العالم، بعد أنباء راجت مؤخراً عن تحسن صحتها ومشاهدتها في أحد الأسواق الريفية، لتعلن في مقطع مصور، الجمعة، إصابتها بمرض السرطان وأنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي.

ونستعرض في التقرير التالي لمحة عن حياة أميرة ويلز وفق ما أوردته "رويترز":