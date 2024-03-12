ليالي رمضان في المغرب.. حفلات تراثية في فضاءات خاصة (صور)

تعرّض فضاءات مغربية خاصة، عددًا من الحفلات الموسيقية والغنائية التراثية بشكل أساس، يوميًا في ليالي رمضان، تحييها فرق مغربية تشتغل على التراث الموسيقي والغنائي المغربي، إذ تُشنّف أسماع الصائمين بوصلات من طرب الآلة الأندلسية المغربية.

وبعد صلاتي العشاء والتراويح، يقصد المغاربة هذه الفضاءات لمتابعة الحفلات الموسيقية والغنائية، وقضاء أمسياتهم برفقة أسرهم أو أصدقائهم للترويح عن النفس خلال ليالي الشهر الفضيل.

وتعمل فرقة "رباعي جوق الرباط" للمنوعات الطربية، في هذا الإطار منذ 3 عقود تقريبًا، تحت إشراف الفنان إدريس كديرة، إذ تنظم أمسياتها الموسيقية التراثية طيلة شهر رمضان في أحد المراكز التجارية في الرباط، تحت شعار: "الموسيقى التراثية والطربية واجهة مشرقة للهوية المغربية".