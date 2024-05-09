بعد إثارتها القلق.. راندا البحيري تكشف أسباب وزنها الزائد‎

كشفت الفنانة المصرية راندا البحيري أسباب زيادة وزنها، وظهورها بشكل مختلف في آخر ظهور إعلامي لها، ما أثار قلق الجمهور، مشيرة إلى أنها تعاني من مياه تحت الجلد.

وأضافت "البحيري" خلال تدوينة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "اطّمنوا عليَّ، أنا كويسة جدًا الحمد لله، إللي كان مخلّيني مش فرحانة فترة طويلة إنه كان فيه أسرار كتير، وحاجات مقولتهاش لبني آدم، وحاولت أقولها للناس المعنية بحلها وماعرفتش، بس بجد لما خرجت منّي للناس القريبين الطيبين ارتحت الحمد لله جدًا".

ونفت "البحيري" أن يكون ذلك بسبب عدم اشتراكها في أعمال فنية، موضحة: "فكرة الشغل وكده أنا مش بشتكي أساسًا، ولا عايزه حاجة من حد، والحمد لله أنا حالتي المادية كويسة جدًا، وشغّالة في حاجات كتير تانيه غير التمثيل".

وكشفت سبب الزيادة الكبيرة في وزنها، قائلة: "بالنسبة للوزن الزائد إللي ظهرت بيه في حلقة الإعلامية الجميلة أوي مروة صبري فأنا كنت خارجة من دور برد قاسٍ قعد معايا شهرًا أخدت فيه 3 علب مضاد حيوي، وأخدت دواءً علشان أقدر أتنفس، وأخدت دواءً للحساسية، والأدوية خلّت المياه تتحبس تحت الجلد، ده غير إنه الزاوية إللي اتصورت منها كانت مش حلوة تمامًا، والإضاءة ما تظبطتش على وشي صح".

وتابعت: "كنت مرتبطة ببرنامجين، برنامج مروة صبري، وبعدها بـ18 ساعة برنامج مروة عبد المنعم على قناة (الشمس)، وبالرغم من إنه الوزن الزائد مش حاجة المفروض أطلع أبررها بس أنا حبيت أوضّح مش أبرّر، علشان لاحظت إنه فعلاً فيه ناس خافت عليَّ، وفيه ناس تانيه بدأت تطلّع شائعات إنه فيه عندي حاجة أكبر من كده، بس الحمد لله أنا بطمّنكم مفيش أي حاجة، وأصلاً المياه إللي تحت الجلد دي نزلت بعد تصوير البرنامج بـ 48 ساعة، وأنا دلوقتي حالاً أحسن بكتير أوي أوي".

وأثارت راندا البحيري حالة من الجدل، مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممتزجة بكلمات التعاطف معها والقلق عليها، بعد ظهورها بوزن زائد و"دموع" لم تستطع السيطرة عليها مع أعراض حزن واكتئاب في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، وحديثها عن "مؤامرة خفية" تتعرَّض لها، منذ سنوات، على يد شخص لم تفصح عن هويته.