"مراكش" بين فرحة مهرجان البهجة ومخاوف على تبرعات الزلزال (صور)

اختلطت أحوال سكان مدينة مراكش المغربية خلال الأيام الأخيرة، ما بين الانسجام مع مهرجان "البهجة" الذي أنعش المدينة القديمة سياحيًّا في ظل تهافت السائحين القادمين من أوروبا مع عطلة عيد الفصح، وبين مخاوف الإنفاق على المهرجان وأجور المطربين المشاركين فيه، من أموال تبرعات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز الواقع في جهة مراكش آسفي، في سبتمبر الماضي.

ويعاني سكان مدينة مراكش القديمة التي تضرر أهلها من الزلزال في وقت لم تنجز فيه خطة ترميم المباني التي تصدعت وبناء منازل بدلًا من التي هدمت بفعل الهزة الأرضية.