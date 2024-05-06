"مراكش" بين فرحة مهرجان البهجة ومخاوف على تبرعات الزلزال (صور)
اختلطت أحوال سكان مدينة مراكش المغربية خلال الأيام الأخيرة، ما بين الانسجام مع مهرجان "البهجة" الذي أنعش المدينة القديمة سياحيًّا في ظل تهافت السائحين القادمين من أوروبا مع عطلة عيد الفصح، وبين مخاوف الإنفاق على المهرجان وأجور المطربين المشاركين فيه، من أموال تبرعات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز الواقع في جهة مراكش آسفي، في سبتمبر الماضي.
ويعاني سكان مدينة مراكش القديمة التي تضرر أهلها من الزلزال في وقت لم تنجز فيه خطة ترميم المباني التي تصدعت وبناء منازل بدلًا من التي هدمت بفعل الهزة الأرضية.
وأقيم حفل ختام مهرجان البهجة للموسيقى في الفترة من 2 حتى 5 مايو الجاري بساحة جامع الفنا السياحية والتراثية الشهيرة بمراكش، ضمن برنامج مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024، الذي تنظمه منظمة الإيسيسكو، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بمشاركة مجموعة من أشهر المطربين المغاربة من مختلف أنواع الغناء.
ولم يكن هناك مكان لـ"قدم" خلال الأيام الأخيرة في "مراكش" في ظل المهرجان الذي جذب "المغاربة" من عدة مدن ونواحٍ حضروا إلى المدينة مستغلين إجازة "العطلة البينية" في المغرب من 27 أبريل حتى 5 مايو الجاري.
هذا بالإضافة إلى حضور عشرات الآلاف من السائحين القادمين من أوروبا لمراكش التي يقصدون فيها معالمها وفي الصدارة ساحة جامع الفنا، التي تعتبر من أشهر الأماكن التراثية في البلاد، فضلا عن أنها ساحة تسوق مهمة.
ورغم ارتسام الفرحة على وجوه أهالي المدينة بفعل المهرجان والإقبال السياحي الكبير الذي ينعش حياة عائلات المدينة التي يرتكز قوت جزء كبير منهم على السياحة، إلا أن القلق ما زال قائًما على مستقبل منازلهم وترميمها من خلال صندوق التبرعات الذي حدد لهذا الغرض منذ سبتمبر الماضي، لاسيما وأن العديد من العائلات تفترش الخيام في انتظار ترميم ما دُمر أو هُدم.
يذكر أن زلزالا بقوة 6.8 ريختر قد ضرب منطقة إقليم الحوز بجهة مراكش آسفي بالمغرب في 8 سبتمبر 2023، وبعد أقل من 24 ساعة، أعلنت الحكومة، تأسيس صندوق خاص لمعالجة الآثار المترتبة عن الزلزال، واتخاذ التدابير العاجلة لمساعدة السكان والمناطق المتضررة.