"أعدكم بالقبض عليها".. نضال الأحمدية تثير الجدل بهجوم جديد على أصالة

عادت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية للهجوم مجددًا على الفنانة السورية أصالة على خلفية الإعلان عن إحياء الأخيرة لحفل فني مرتقب في بيروت، أغسطس/ آب المقبل.

وقالت نضال: "حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيُلقى القبض عليها، ستذهب بسرعة على التحقيق والتوقيف، هذا وعد". وأضافت في سياق ردها على متابعين داعمين للفنانة أصالة: "سأطالب بمحاكمتها، لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنه زج بالمخدرات في حقيبتها".

وتابعت: "لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح. كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقرونني بواسطتها وطالما أنها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".

وكان قد تم توقيف الفنانة السورية في مطار بيروت عام 2017 بتهمة حيازة كوكايين ليتم الإفراج عنها لاحقا وسط شكوك بأن القضية ملفقة، خاصة أن التوقيف تم بناء على بلاغ أمني.

وتضامن نشطاء مع أصالة ضد تصريحات نضال الأحمدية الأخيرة، مؤكدين أنها رمز من رموز الفن العربي، متهمين "الأحمدية" بأنها تردد مثل هذا الكلام سعيا وراء الترند، فيما وصف البعض التصريحات بأنها "نكتة".

ورفعت أصالة حالة الحماس لدى جمهورها اللبناني، الذي يترقب الحفل، حين نشرت مقطع فيديو عبرت فيه عن سعادتها البالغة بلقاء الجمهور في بيروت، التي وصفتها قائلة: "بيروت حياتي وتوأم روحي، راح نلتقى في أعظم بلد بالعالم، لبنان".