اسكتلندا.. وفاة مفاجئة لشقيقتين يافعتين بفارق أيام تثير صدمة وجدلاً

توفيت الشقيقتان شوني وشافانا تومسون، من أسكتلندا، بشكل مفاجئ، بفارق أيام بينهما، مما أصاب عائلتهما والمقربين منهما بحزن وصدمة كبيرين.

ووفق صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية، فإن الشقيقة الكبرى شوني، وهي أم لطفلين، فارقت الحياة في 12 شباط/ فبراير الماضي، عن عمر 26 عاماً، دون إصابتها بأي حالة مرضية.

وفجعت بوفاتها عائلتها والمقربون منها، حيث كانت شقيقتها الصغرى شافانا تعبر عن حزنها على فقدانها من خلال نشر رثائها في صفحتها على فيسبوك.

ولكن توفيت شافانا يوم الجمعة الماضي بشكل مفاجئ، عن عمر 21 عاماً.