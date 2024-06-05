لسبب "صادم".. أم تقتل ابنها بمساعدة شقيقه في بغداد

أحمد عبد

أفاد مصدر في شرطة بغداد بمقتل شخص على يد والدته وشقيقه طعنًا بالسكين، جنوبي العاصمة بغداد، بهدف زيادة حصتهما من إرث الوالد الذي توفي قبل أشهر قليلة.

وقال المصدر الذي يعمل ضابطًا في مركز شرطة الحضر، لـ"إرم نيوز"، إن "الشرطة تلقت بلاغًا بمقتل شخص داخل منزله في منطقة الدورة جنوبي بغداد، حيث تم تشكيل فريق تحرٍّ أُرسل إلى مسرح الجريمة، ليجد جثة شاب عليها آثار طعنات سكين في منطقتي الصدر والرأس".

وأضاف، أن "الشرطة نقلت المجني عليه إلى الطب العدلي، وانتظرت تقرير الوفاة، الذي كشف عن استخدام الجاني سكين (مطبخ) منزلي في الجريمة، ودارت الشبهات بعدها على والدة وشقيق المجني عليه بعد كشف بعض الخيوط".

وأشار المصدر إلى أن "الجناة قاموا بتنظيف مسرح الجريمة وغسله بالماء، إلا أنه بعد التعمق بالتحقيق ومواجهة الأم وشقيق المجني عليه بالأدلة اعترفا صراحة بارتكابهما الجريمة"، مبينًا أن "الجناة أرادوا قتل الشاب بهدف زيادة حصتهما في الإرث الذي تركه الوالد بعد وفاته".

وأكد المصدر أن "الجناة تم تقديمهم إلى قاضي التحقيق لتدوين أقوالهم ابتدائيًّا، وسيتم عرضهم على محكمة الجنايات وفق أحكام المادة 405، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام".