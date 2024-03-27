"برج إيفل الليبي" يثير سخرية المواطنين في طرابلس (فيديو)
"من ليبيا يأتي الجديد فعلا.. هذا لا يحدث في دول العالم نهائيا إلا في ليبيا"، بهذه العبارات وغيرها العديد ذات الطابع الساخر، ندب الليبيون حظهم بعد أن رصدوا برجًا كهربائيًّا "ضغط عال" شبهوه ببرج إيفل لكن على الطريقة الليبية، حينما شاهدوه منصوبا في وسط أحد شوارع منطقة عين زارة في العاصمة طرابلس.
وأثار البرج الكهربائي استياء الليبيين وسخريتهم في آن واحد، ولا سيما بعد رصدهم المركبات وهي تمر من أسفله كما هو موضح في العديد من مقاطع الفيديو التي رصدها "إرم نيوز".
فرقة مشتركة للتحقيق
الحادثة استدعت خروج فرقة مشتركة من شركة الكهرباء والشرطة الليبية لكشف حيثيات هذا الانتهاك الصريح لحقوق المارة والمواطنين الليبيين حيث عرضت حياتهم للخطر، كاشفين في بيان مشترك نقلته صحيفة المرصد الليبية عبر "فيسبوك": "إحالة المتسبب إلى النيابة العامة" إثر هذا التعدي الواضح.
وجاء في البيان المشترك: "مواطن صاحب مقسم سكني في عين زارة هو من استحدث طريقًا أسفل البرج في مقسمه وباشرنا الإجراءات ضده حيث تمت إحالته إلى النائب العام".
وعلق حساب مهتم بالشأن الليبي على "فيسبوك" قائلاً: "من ليبيا يأتي الجديد فعلا.. برج كهرباء في وسط الطريق في عين زارة.. برج إيفل يشعر بالخطر".
وقال المواطن الليبي سلطان المبروك عبر حسابه على "فيسبوك": "فقط في ليبيا.. برج كهرباء منصوب وسط الطريق، أو الطريق رصف تحته.. الأمر غير واضح".
وقال حساب آخر على منصة "فيسبوك": "هذا الشيء لا يحدث في دول العالم نهائيا إلا في ليبيا.. برج كهرباء ضغط عال منصوب في أحد الشوارع أمام السيارات.. هل يعقل هذا؟ أين شركات الكهرباء من هذه الفوضى؟".