"برج إيفل الليبي" يثير سخرية المواطنين في طرابلس (فيديو)

"من ليبيا يأتي الجديد فعلا.. هذا لا يحدث في دول العالم نهائيا إلا في ليبيا"، بهذه العبارات وغيرها العديد ذات الطابع الساخر، ندب الليبيون حظهم بعد أن رصدوا برجًا كهربائيًّا "ضغط عال" شبهوه ببرج إيفل لكن على الطريقة الليبية، حينما شاهدوه منصوبا في وسط أحد شوارع منطقة عين زارة في العاصمة طرابلس.

وأثار البرج الكهربائي استياء الليبيين وسخريتهم في آن واحد، ولا سيما بعد رصدهم المركبات وهي تمر من أسفله كما هو موضح في العديد من مقاطع الفيديو التي رصدها "إرم نيوز".